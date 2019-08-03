غرفة الجيزة التجارية تكرم شباب ملتقى مصر النيل للتوظيف

كرمت الغرفة التجارية بالجيزة، عددا من المشاركين ببرنامج " ملتقي مصر النيل الأول للتوظيف" اليوم السبت برعاية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة؛ علي هامش مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة لشعب عظيم".
وأقيمت الاحفتالية برعاية الغرفة التجارية للمحافظة بالتعاون مع جمعية مصر النيل للتنمية المستدامة وتحت رعاية اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، والنائب اللواء علاء عابد، رئيس الملتقى ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والقبطان احمد مرعي ممثل الرئيس التنفيذي لجمعية مصر النيل.
وشهدت الاحفتالية حضور النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة والنائبة شادية خضير، و محمد جمال نائب رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة والدكتور محمد عامر مدير تنظيم الملتقى.
وشهد الملتقى الذي أقيم ختام الشهر الماضي، تقديم أكثر من 3 الأف شاب على وظائف الملقتى، وقوبل منهم 1018 شاب بصفة نهائية وينتظر نتيجة المقابلة الاختبارات العملية 1880 شاب اخرين.وتم تعيين من نجح في الاختبارات وجاري تعيين الآخرين