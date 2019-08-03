غرفة الجيزة التجارية تكرم شباب ملتقى مصر النيل للتوظيف

وأقيمت الاحفتالية برعاية الغرفة التجارية للمحافظة بالتعاون مع جمعية مصر النيل للتنمية المستدامة وتحت رعاية اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، والنائب اللواء علاء عابد، رئيس الملتقى ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والقبطان احمد مرعي ممثل الرئيس التنفيذي لجمعية مصر النيل.





وشهدت الاحفتالية حضور النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة والنائبة شادية خضير، و محمد جمال نائب رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة والدكتور محمد عامر مدير تنظيم الملتقى.



