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رياضة

وفاة والد حسني عبدربه.. موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:33 ص
صدى البلد
حبيبه معتز
توفى والد حسني عبدربه لاعب منتخب مصر والنادي الإسماعيلي السابق بعد صراع مع المرض.

وتقام صلاة جنازة الحاج عبدربه والد حسني عبدربه لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، اليوم الأحد، بمسجد نور الله بعد صلاة العصر، وسوف تقام مراسم العزاء غدا الاثنين بمسقط رأسه بمدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

كان حسني عبد ربه أعلن اعتزاله في شهر يناير الماضي بشكل مفاجئ، وقال إنه سعيد بما قدمه طوال مشواره، مضيفا أن أولاده سيشعورن بالفخر به في المسقبل وهو ما كان يسعى اليه دائما.

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