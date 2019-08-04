أول رد فعل من ترامب بعد القبض على منفذ مذبحة تكساس

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مذبحة إل باسو بولاية تكساس بالعمل الجبان، قائلا إنه لا توجد أسباب أو أعذار تبرر قتل الأبرياء.



وأضاف ترامب في تغريدته: "لم يكن إطلاق النار في إل باسو، تكساس، مأساويا فحسب، بل كان عملا جبانا.أعلم جيدا، أقف مع كل شخص في هذا البلد يدين فعل اليوم البغيض، لا توجد أسباب أو أعذار يمكنها أن تبرر قتل الأبرياء أبدا".



وأسفر هجوم إل باسو في ولاية تكساس عن مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 24 آخرين.



وبحسب "سي إن إن"، أكد المدعي العام بولاية تكساس الأمريكية، كين باكستون أن هناك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالمشتبه به، وهو باتريك كروسيوس، شاب أبيض في الـ21 من العمر.



وأضاف أن تلك المنشورات قد تشير إلى الدافع وراء القيام بتلك المذبحة، وأن التحقيق لا يزال جاريا في هذا الصدد.



وأضاف أن تلك المنشورات قد تشير إلى الدافع وراء القيام بتلك المذبحة، وأن التحقيق لا يزال جاريا في هذا الصدد.

