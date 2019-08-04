ضبط 532 هاربًا من أحكام متنوعة في أسوان

تستكمل أجهزة الأمن فى أسوان سن حملاتها المكبرة والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون.





وقد أسفرت الحملة اليوم عن ضبط 532 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 81 حكم حبس جزئي، و18 حكم حبس مستأنف، و383 أحكام غرامات، و19 مخالفات، وحكم سرقة تيار كهربائى".





وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 25 قضايا تموينية شملت ضبط 4 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، إلى جانب 7 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، و2 قضايا لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، وقضية لسلع منتهية الصلاحية ، فضلًا عن قضية لسلع مجهولة المصدر.





أما في مجال القضايا المرورية تم ضبط 561 مخالفة مرورية شملت ضبط 5 سائقين تحت تأثير المخدر، بجانب ضبط 6 مركبات توك توك و5 دراجة نارية وتروسيكل بدون ترخيص، وتحرير 87 مخالفة تجاوز حد السرعة، و67 تصالح فورى، و110 مخالفات غرامة ونش، و75 حالة عدم قبول التصالح، و 205 مخالفات متنوعة.



