شاهد.. قبلات محمد رمضان وروبي في البرومو الجديد لـ الكنز 2

طرحت الجهة المنتجة لفيلم الكنز برومو جديدًا للفيلم.. والبرومو منفصل لمحمد رمضان وروبى وشهد البرومو استكمالاً لقصة حب على وزينب داخل الأحداث رغم علم على بأنها ابنه الشخص الذى قتل والده فى الماضى وتبادلا القبلات خلف الأشجار.





ویستكمل الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم.





ویوّصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحي بشقيقه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل يبحث عن الإرث المجهول لوالده.





الكنز 2 من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، وحقق الجزء الأول من الفیلم نجاحًا في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، المهرجان القومي للسینما المصریة ومهرجان السینما العربیة.



