ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. قبلات محمد رمضان وروبي في البرومو الجديد لـ الكنز 2

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:38 م
فيلم الكنز
فيلم الكنز
سمر سعد
طرحت الجهة المنتجة لفيلم الكنز برومو جديدًا للفيلم.. والبرومو منفصل لمحمد رمضان وروبى وشهد البرومو استكمالاً لقصة حب على وزينب داخل الأحداث رغم علم على بأنها ابنه الشخص الذى قتل والده فى الماضى وتبادلا القبلات خلف الأشجار. 

ویستكمل الكنز في الجزء الثاني (الحب والمصير) صراع الشخصیات من أجل الوصول إلى الكنز أو حمایته، مضحین في سبیل ذلك بحبهم أو بحیاتهم. 

ویوّصلنا الفیلم إلى سر الكنز وماهیته وكیف نحتفظ به، ونرى ذلك من خلال استكمال صراعات الشخصیات التي رأیناها في الجزء الأول؛ حتشبسوت وصراعها مع الكهنة وحبها للمهندس سننموت، وعلي الزیبق وصراعه مع الكلبي وحبه لابنته زینب وإلى أین ستصل المعركة بینهما وما هو ثمن الانتقام، وبشر باشا الضابط الكبیر الذي ضحي بشقيقه وحبیبته من أجل مركزه وكیف سیعثر على دلیل الوصول للكنز، وكیف سیرزق بابنه حسن الذي سیظل يبحث عن الإرث المجهول لوالده. 

الكنز 2 من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عددًا ضخمًا من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، سارة عبد الرحمن، وحقق الجزء الأول من الفیلم نجاحًا في شباك التذاكر، كما حصد 8 جوائز من مهرجان جمعیة الفیلم، المهرجان القومي للسینما المصریة ومهرجان السینما العربیة.

ترشيحاتنا

الشرطة السعودية تلقي القبض على 3 مقيمين يبيعون تصاريح حج مزورة

أضرار تناول الثوم.. صداع وعرق وإسهال

فيلم جابر الأردني يدعي أحقية إسرائيل في فلسطين ويثير جدلا.. اعرف التفاصيل

ربة منزل تتهم 3 أشخاص باستدراج نجلتها والتعدي عليها جنسياً بشبرا الخيمة

تعليمات صارمة.. الحفاظ على الاستادات لاستضافة المباريات المحلية بنفس مستوى البطولة الأفريقية

للوقاية من الأمراض.. 10 أطعمة قد تغنيك عن الدواء تعرف عليها.. فيديو

بعد ساعات من حادث تكساس .. مقتل وإصابة العشرات في إطلاق نار بـ أوهايو.. فيديو

مشاهد تورطه.. لماذا يكره جوارديولا محمد صلاح

تعرف على أول قرارات تركي آل الشيخ للعاملين بـ نادي ألميريا الإسباني

حزن وفزع في إل باسو.. كل ماتريد معرفته عن باتريك كروسياس منفذ مذبحة تكساس

أضرار تناول الثوم.. صداع وعرق وإسهال

الداهية الأرجنتينى.. لماذا يبتعد رامون دياز عن تدريب الزمالك

موجز التوك شو.. مفاجأة مدوية بشأن ثعابين الطريشة بـ كمبوندات التجمع.. أحمد موسى يبكي على الهواء

وكيل رامون دياز يفجر مفاجأة بشأن قرب توليه قيادة الزمالك.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم 4 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة ليلا .. 3 مدربين مرشحون لقيادة الزمالك .. أزمة في الأهلي بعد إعلان القائمة الإفريقية

بريطانيون يسافرون للحج على الدراجات.. وأهالي المدينة يستقبلونهم بـ طلع البدر علينا

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي قرية أبو القاسم ببني سويف: نعيش في منازل عائمة على بركة من مياه الصرف والأمراض والأوبئة تحاصرنا.. فيديو وصور

من قويسنا لـ ماسبيرو.. عاش هنا يوثق مسيرة أمين بسيوني مع الإعلام ودوره فى دخول نجله تامر قناة النيل.. وكواليس تأسيسه وزارة الإعلام فى ليبيا وتدشينه أول قناة فضائية مصرية

حياة كريمة.. مبادرة الرئيس السيسي طوق نجاة قريتي شماس ببراني وجلالة بالضبعة