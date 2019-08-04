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حوادث

شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:41 م
خدمات كبار السن بالجوازات
خدمات كبار السن بالجوازات
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم جميع التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على جميع المواقع الشرطية.

وأوضحت وزارة الداخلية أن ذلك فى إطار سياستها الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الإعاقة.
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات
شاهد.. التسهيلات المقدمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالجوازات

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