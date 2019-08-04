بنظارة شمس وتيشيرت أبيض.. أحمد حسن كوكا يشعل إنستجرام

نشر أحمد حسن كوكا، لاعب منتخب مصر، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة.



وظهر أحمد حسن كوكا بـ تي شرت أبيض وشورت لبنى ونظارة شمس على أحد الشواطئ أثناء قضاء إجازته الصيفية.



كان أحمد حسن كوكا أصيب بكأس الأمم الأفريقية جراء عرقلة من أحد لاعبي أوغندا، في الدقيقة 22 من عمر المباراة.

