الطفولة والأمومة: أنقذنا طفلة 13 عاما من الختان في كفر الشيخ

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة عن نجاح حملة " احميها من الختان" والتى تم إطلاقها تزامنًا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام، في الوصول إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة من الرجال والنساء والأطفال بجميع محافظات الجمهورية وذلك خلال الفترة من 13 يونيو 2019 حتى 1 أغسطس 2019.



وأكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عزم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على الاستمرار في عملها لحين إعلان مصر خالية تماما من ختان الإناث، هذه الجريمة التي تعد انتهاك لحقوق وكرامة الفتيات الأطفال.



وأعلنت الدكتورة أعلنت د. عزة العشماوى عن وصول عدد كبير من الاستشارات والبلاغات حول ختان الإناث على خط نجدة الطفل 16000، حيث وصل عدد البلاغات والاستشارات التى وردت إلى الخط الساخن منذ بدء الحملة إلى 1473 بلاغا واستشارة من 25 محافظة، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الاستفسارات التى تلقاها الخط وردت من الآباء أنفسهم بنسبة 46% ، تلاها أفراد من المجتمع بنسبة 22% ثم الأمهات بنسبة 20%، كما أضافت أن خط نجدة الطفل قد تلقى عددا من الاستشارات من الفتيات أنفسهن بنسبة 6% من إجمالي أعداد المتصلين، كما أوضح الرصد تنوع مصدر معرفة الجمهور بالحملة ورسائلها من خلال المحطات الإذاعية والتليفزيونية المصرية المختلفة التى قامت بإذاعة وعرض رسائل الحملة وأهدافها، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم في المرتبة الأولى كمصدر لمعرفة الجمهور بالحملة وبرقم خط نجدة الطفل 16000 ، على جانب آخر احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى فيما يتعلق بتوزيع بلاغات واستشارات ختان الإناث التى وردت إلى خط نجدة الطفل وفقًا للمحافظة بنسبة 13.7% تلتها محافظة الجيزة بإجمالى 11.5% من إجمالي البلاغات والاستشارات.



وأوضحت "العشماوي" أن الاستشارات التى وردت إلى خط نجدة الطفل تضمنت استفسارات حول الأضرار الجسدية والنفسية لختان الإناث ورأي الدين في هذه القضية وأضافت إلى أنه يوجد العديد من قصص النجاح لخط نجدة الطفل والتي منها على سبيل المثال استقبال الخط الساخن لاتصال من طفلة بكفر الشيخ عمرها 13 سنة تستنجد بنا عندما استمعت لحديث بين والدتها وخالتها بشأن نيتهما إجراء الختان لها وحينها تم الحصول علي رقم تليفون الأهل وتم إقناعهم بالأضرار النفسية والصحية التي ستقع عليها من جراء الختان.



وأكدت العشماوي أن خط النجدة على تواصل دائم مع الطفلة لضمان عدم إجراء العملية مستقبلًا.



كما أشارت إلى أن اللجنة قامت بإعداد دليل علمي يتضمن سؤال وجواب حول ختان الإناث من منظور حقوقي وصحي شامل بالتعاون مع يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأضافت أنه وصل عدد مشاهدات فيديوهات حملة احميها من الختان على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة أكثر من مليون مشاهدة.



ومن جانبها أعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة عن سعادتها بالنجاح الذي حققته الحملة حتى الآن ووصولها لهذا العدد من المواطنين على الأرض خلال هذه الفترة القصيرة، مشيرة أنه مازال أمام اللجنة الكثير للقيام به خلال الفترة القادمة، ومضيفة أن الحملة التى أطلقتها اللجنة كمحاولة لدق ناقوس الخطر في المجتمع ولإعادة التذكير بالمشكلة وبأبعادها النفسية والصحية والجسدية ولتوعية الأهالي والسيدات والفتيات بأضرار هذه الجريمة التى تمارس على أجساد فتياتنا بدافع الشرف والعفة والأخلاق، أو نسبها للدين، مشيرة إلى أن الحملة تضمنت تنفيذ 276 فاعلية ونشاط وندوة ودورة تدريبية وقافلة توعوية واستمرت على مدار شهر ونصف في جميع محافظات الجمهورية.



وأشارت إلى أن حملة احميها من الختان تضمنت أنشطتها أيضًا تنظيم حملة لطرق الأبواب استمرت على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 إلى 31 بجميع المحافظات ،نجحت خلالها في استهداف أكثر من 2 مليون مستفيد ومستفيدة من السيدات والرجال والأطفال، وذلك من خلال فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات وبالتعاون مع لجان حماية الطفل وبالإستعانة بالرائدات الريفيات بكل محافظة.



وأضافت أنه قد سبق حملة طرق الأبواب برنامج تدريبى وتوعوي لمجموعة من الرائدات الريفيات وعدد من لجان حماية الطفل وأعضاء فروع المجلس بإجمالى بلغ حوالي 1663 متدربا ومتدربة فى الفترة من 27-28 يوليو بجميع المحافظات بهدف رفع كفاءة وطريقة تناول قضية ختان الإناث مع الفئات المستهدفة.

