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أخبار البلد

المحور تخاطب مرتضى منصور بفسخ التعاقد مع برنامج الزمالك اليوم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 02:08 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أكدت مصادر من داخل قناة المحور الفضائية، صحة الخطاب الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الإخطار الموجه لنادي الزمالك ورئيسه، بوقف برنامج "الزمالك اليوم" بعد شهر من الآن وفقًا لبنود العقد المشترك، بين القناة ورئيس النادي. 

وأضافت المصادر، في تصريحات لصدى البلد، أن الدكتور حسن راتب، مالك القناة اجتمع مع إدارة القناة وعدد من العاملين بها قبل اتخاذ القرار، كما اجتمع مع رئيس نادي الزمالك وأخطره بالقرار رسميًا. 

وتضمن الخطاب الموجه من إدارة قناة المحور الفضائية لرئيس نادي الزمالك إخطاره بفسخ التعاقد بشأن إنتاج وبث برنامج "الزمالك اليوم".

وجاء في نص الخطاب، أن القناة قررت إيماءً للعقد المبرم في 21 يناير من العام الجاري، إنهاء التعاقد في موعد غايته شهر من تاريخ الإخطار المؤرخ بتاريح 2 أغسطس الجاري.

وأكدت القناة أنها ترغب في إنهاء التعاقد نظرا للأضرار التي لحقت بالقناة بسبب إذاعة هذا البرنامج، والذي أدى إلى صدور قرار بوقف إذاعته مرتين وتغريم القناة 50 ألف جنيه من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهي السابقة الأولى التي تتلقى فيها قناة المحور إنذارا من هذا النوع.

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