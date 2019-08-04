المحور تخاطب مرتضى منصور بفسخ التعاقد مع برنامج الزمالك اليوم

أكدت مصادر من داخل قناة المحور الفضائية، صحة الخطاب الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن الإخطار الموجه لنادي الزمالك ورئيسه، بوقف برنامج "الزمالك اليوم" بعد شهر من الآن وفقًا لبنود العقد المشترك، بين القناة ورئيس النادي.





وأضافت المصادر، في تصريحات لصدى البلد، أن الدكتور حسن راتب، مالك القناة اجتمع مع إدارة القناة وعدد من العاملين بها قبل اتخاذ القرار، كما اجتمع مع رئيس نادي الزمالك وأخطره بالقرار رسميًا.





وتضمن الخطاب الموجه من إدارة قناة المحور الفضائية لرئيس نادي الزمالك إخطاره بفسخ التعاقد بشأن إنتاج وبث برنامج "الزمالك اليوم".





وجاء في نص الخطاب، أن القناة قررت إيماءً للعقد المبرم في 21 يناير من العام الجاري، إنهاء التعاقد في موعد غايته شهر من تاريخ الإخطار المؤرخ بتاريح 2 أغسطس الجاري.



