قرار عاجل من النيابة بشأن اتهام بشير التابعي بدهس شاب في التجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامه إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك السابق بشير التابعي، بضمان محل إقامته، لاتهامه في واقعة دهس شاب أسفل سيارته في التجمع الخامس.



وأوضحت التحقيقات الاولية، أن لاعب نادي الزمالك السابق كان يقود سياراته يوم الواقعة متجهًا الي منزلة واثناء ذلك صدم شابًا بسيارته بمنطقة التجمع الخامس.



واضافت التحقيقات ان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى إشارة من احد المستشفيات مصاب بإصابات بالغة وكسور في انحاء جسده النحيل، على الفور انتقلت قوة امنية من مباحث قسم الشرطة و تبين صحة البلاغ.



وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.