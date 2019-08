ترجمة فورية للرسائل.. جوجل تطرح ميزة جديدة لخدمة الترجمة التابعة لها

تعمل شركة جوجل "Google" الأمريكية، بجهد لإضافة المزيد من التحسينات على تطبيق الترجمة خاصتها "Google Translate"، بحيث قامت خلال العام الجارى بإضافة ميزة ترجمة فورية للصور، والآن طرحت ميزة جديدة ترجمة فورية جديدة تسهل بها على مستخدميها ترجمة الرسائل النصية مباشرة داخل التطبيقات.



وبحسب ما ذكره موقع "softonic" التقني، أطلقت شركة جوجل "Google"، ميزة جديدة لتطبيق ترجمة جوجل "Google Translate"، والذى يتيح لمستخدميه ترجمة للرسائل النصية داخل تطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر.



وتعتبر ميزة ترجمة جوجل الفورية والتى تسمي اضغط للترجمة "Tap to Translate"، من أبرز ميزات جوجل لمستخدميها والتى تهدف من خلالها إحداث ثورة فى الطريقة الى تتواصل بها مع أصداقائك الدين يتحدثون لغة مختلفة أو أجنبية.



وتتيح ميزة ترجمة جوجل الجديدة إمكانية ترجمة الرسائل داخل التطبيق الرسائل الواردة عليه، دون مغادرة التطبيق.



وفي حالة تلقيت رسالة بلغة مختلفة عبر تطبيق واتساب أو أى تطبيق مراسلة آخر، بدلًا من نسخ الرسالة ولصقها فى تطبيق خارجي لترجمتها، توفر عليك ميزة Tap to Translate" الوقت المستغرق فى ذلك.



وباستخدام ميزة اضغط للترجمة "Tap to Translate"، كل ما عليك فعله هو الضغط مرة واحدة فقط على الرسالة المراد ترجمتها داخل تطبيق المراسلة الواردة عليه، لترجمتها فورًا، ويمكن التبديل بين أكثر من 60 لغة جديدة.