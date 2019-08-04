أحد المتطوعين في حياة كريمة: مطلوب منا دراسة المشكلات ووضع الحلول لها.. فيديو

قال فادي سالم، أحد المتطوعين في مبادرة حياة كريمة، ومنسق عام الرصد الميداني بالمبادرة بمحافظة القليوبية، إنه عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة كان مطلوبا من الشباب دراسة المشكلات ووضع الحلول لهذه المشكلات.



وأضاف "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي "خالد أبو بكر"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه يتم دراسة الحلول المتاحة لتلك المشكلات عن طريق الرصد الواضح.



وأشار إلى أنه يتم دراسة القرية والتعامل مع أهالي القرية ومعرفة احتياجاتهم لتحديد ما تحتاجه كل قرية.



وأوضح أن الاحتياجات تتفاوت من قرية لأخري، معقبا أن هناك قرى تحتاج إلى مدارس وقرى تحتاج إلى وحدات صحية، ويتم دراسة كل قرية علي حدة ومن ثم دراسة كيفية تنفيذ وتوفير احتياجات القرية في أسرع وقت ممكن.

