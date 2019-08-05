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فن

شاهد .. تامر حسني في كواليس فيلمه الجديد

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان تامر حسنى صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد والذى يحمل اسم "الفلوس" عبر صفحته على إنستجرام.

وظهر تامر في الكواليس بلوك جديد وهو يرتدى نظارة وظهر بسن أكبر من سنه.

وترددت أنباء حول خروج فيلم الفنان تامر حسني من موسم عيد الأضحى 2019 لعدم إكمال عملية المكساج والمونتاج وعدم الاستقرار علي اسم الفيلم النهائي ويؤكد هذه الأنباء عدم ترويج تامر حسني حتى الآن لفيلمه الجديد.

الفيلم يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

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