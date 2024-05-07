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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تعلن مصرع أسيرة إسرائيلية بسبب قصف جوي |تفاصيل

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم، مصرع أسيرة إسرائيلية وإصابة أسير آخر متأثرة بجراح خطيرة بسبب قصف إسرائيلي.

وقالت كتائب القيام في بيان له عبر قناتها على تليجرام: "وفاة الأسيرة الإسرائيلية جودي فانشتاين 70 عاماً متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر".

أضافت كتائب القسام، أن الأسيرة الإسرائيلية لقيت مصرعها لاحقاً لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

وأشارت كتائب القسام، إلى أن القتيلة أصيبت بجراح بالغة في السابع من أكتوبر وتلقت العلاج في مستشفيات قطاع غزة، وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز.

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