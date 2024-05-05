سقوط مصابين بصواريخ المقاومة الفلسطينية.. القسام تدك نتساريم بالتنسيق مع سرايا القدس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك 3 مصابين أحدهم جروحه خطيرة إثر سقوط قذائف صاروخية في كرم أبو سالم بغلاف غزة الجنوبي.

يأتي ذلك فيما ذكرت كتائب القسام انها قصفت حشودا لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم ومحيطه بصواريخ رجوم من عيار 114ملم.

وقالت كتائب القسام "قصفنا بالاشتراك مع سرايا القدس القوات الصهيونية في محور نتساريم بصواريخ 107 قصيرة المدى".

وصباح اليوم قصفت مدفعية الاحتلال محيط محطة توليد الكهرباء في غزة ومناطق المغراقة والزهراء وجسر وادي غزة.

كما جرى إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال المتمركزة بمنطقة نتساريم على حي الشيخ عجلين جنوب غربي غزة.

وقامت مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي باطلاق نيرانها تجاه مراكب صيادين غرب مدينة رفح.

و شن الاحتلال غارتان شمالي مخيم النصيرات وقرب مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستشهد أكثر من 34 ألف فلسطيني في غزة منذ أشهر طويلة منذ أكتوبر الماضي.