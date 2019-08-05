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15 مترشحا للانتخابات الرئاسية التونسية مع انتهاء اليوم الثالث للتقديم

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحًا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، والذي يستمر حتى 9 أغسطس الجاري.


وتقدم اليوم أربعة مترشحين بملفاتهم وهم مهدي جمعة رئيس حزب البديل التونسي ورئيس الحكومة الأسبق، ومحمد هادي المنصوري أمين عام الحزب الديمقراطي للعدالة والرخاء، ومحمد الفقيه (مستقل) ويشغل منصب رئيس مصلحة بشركة خاصة، والمنصف الوحيشي الناطق الرسمي باسم حزب التكتل الشعبي من أجل تونس.


يذكر أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تجري الجولة الأولى منها في 15 سبتمبر المقبل داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 من نفس الشهر بالخارج.

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