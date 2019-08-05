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وزير الخارجية البريطاني الجديد يقوم بأول زيارة رسمية إلى كندا الثلاثاء

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 04:24 ص
وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني الجديد
أ ش أ
أعلنت الخارجية الكندية أمس الأحد، أن وزير الخارجية البريطاني الجديد، دومينيك راب، سيقوم بأول زيارة رسمية إلى البلاد بعد غد الثلاثاء حيث يلتقي نظيرته الكندية، كريستيا فريلاند، في مدينة تورونتو.

وخلال الزيارة، سيعقد فريلاند وراب جلسة مباحثات تتركز على تعزيز العلاقات الثنائية، وتعزيز العلاقات المشتركة، بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقالت فريلاند " أتطلع لمواصلة العمل على المسائل ذات الأهمية المشتركة، بما في ذلك التزامنا المشترك بحرية الصحافة وحقوق الإنسان والأمن العالمي والازدهار الاقتصادي".

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