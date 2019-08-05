ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زيادة قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية إلى 421.. مستندات

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:23 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
شهدت الحركة القضائية لمجلس الدولة زيادة في عدد قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية لسرعة الفصل في قضايا موظفي الدولة والدعاوي والطعون التأديبية إذ بلغ عدد قضاة المحاكم الإدارية 268 قاضيًا، كما بلغ عدد قضاة المحاكم التأديبية 153 قاضيًا .

واعتمد المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية للعام القضائي 2019/2020 .

وتولي المستشار يسري هاشم الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ، والمستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإداري، والمستشار يحيي خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش الفني.

كما تولى المستشار محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور أحمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

وصرح المستشار فؤاد عبدالفتاح الأمين العام أنه قد روعى في إعداد الحركة القضائية سرعة الفصل في القضايا المتنوعة وبصفة خاصة المنازعات الضريبية ومنازعات الاستثمار واسترداد أراضي الدولة تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية يقيم حفل إفطار للعاملين بمجلس الدولة

بحضور المحافظ.. رئيس مجلس الدولة يفتتح مجمع محاكم بـ كفرالشيخ.. صور

شيوخ مجلس الدولة يتسلمون المناصب القيادية

خليل يعقد أولى اجتماعاته عقب توليه رئاسة تشريع مجلس الدولة

لتقديم التهنئة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من قضاة مجلس الدولة

بالاسماء..الحركة القضائية لـ مستشاري مجلس الدولة 2019/2020.. مستندات

ترشيحاتنا

هدية ربانية .. 3 أذكار تقال في العشر الأوائل من ذي الحجة تدخلك الجنة

طريقة عمل طاجن المكرونة بالفراخ.. بوصفات مختلفة

كتير مؤسف.. إليسا تعلق على حادث حريق معهد الاورام

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

حريق معهد الأورام.. محسن صالح ينعي الضحايا ويواسي المصابين

حريق معهد الاورام.. رشا مجدي تكشف تفاصيل الحادث.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريق هائل يلتهم مزرعة نخيل بالوادي الجديد.. صور

مظلات وأسرة وعجلات حربية.. 35 صورة لترميم مقتنيات توت عنخ آمون فى المتحف الكبير

حريق معهد الاورام .. أول صور للحادث