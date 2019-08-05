زيادة قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية إلى 421.. مستندات





شهدت الحركة القضائية لمجلس الدولة زيادة في عدد قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية لسرعة الفصل في قضايا موظفي الدولة والدعاوي والطعون التأديبية إذ بلغ عدد قضاة المحاكم الإدارية 268 قاضيًا، كما بلغ عدد قضاة المحاكم التأديبية 153 قاضيًا .واعتمد المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية للعام القضائي 2019/2020 .وتولي المستشار يسري هاشم الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ، والمستشار حسن كمال شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الإداري، والمستشار يحيي خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش الفني.كما تولى المستشار محمد محمود فرج حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور أحمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.وصرح المستشار فؤاد عبدالفتاح الأمين العام أنه قد روعى في إعداد الحركة القضائية سرعة الفصل في القضايا المتنوعة وبصفة خاصة المنازعات الضريبية ومنازعات الاستثمار واسترداد أراضي الدولة تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة.