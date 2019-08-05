20 مليون جنيه قيمة متحصلات سرقة التيار الكهربائى بشركة شمال الدلتا

قال المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إن الشركة تخدم 4372401 مشترك في عدد من المحافظات المتضمنة الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط، وكذلك بعض المناطق الصناعية وهى (العصافرة بالمطرية ـ جمصة ـ مجمع الصناعات بميت غمر ـ المنطقة الصناعية بمطوبس ـ بلطيم ـ البرلس ـ الرمال السوداء بكفر الشيخ ـ دمياط الجديدة ـ مدينة الأثاث بدمياط ) وثلاث مصايف ( رأس البر ـ جمصة ـ بلطيم ) .



وأكد عسل أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تعمل على تحقيق رضاء العميل حيث تحرص دائماُ على كسب ثقته من خلال دقة تسجيل الاستهــلاك وتفادى الشكاوى من تراكم الاستهلاك وكذلك زيادة الموارد عن طريق تقليل الفقد ومنع التلاعب بالعدادات موضحًا أنه تم تركيب العدادات مسبوقة الدفع وتعميمها لجميع المشتركين الجدد .



وأضاف أنه تم تركيب عدادات مسبوقة الدفع بإجمالى (2076872) عدادا بما يمثل 47 % من إجمالى عدد المشتركين بالشركة، وتم إعداد برنامج زمني لاستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبوقة الدفع طبقًا لبرنامج زمني ابتداء من العام المالى 2019/2020 ولمدة ستة أعوام.



وحول جهود الشركة لتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين فقد تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني المختلفة بمنافذها المنتشرة على جميع أنحاء الجمهورية مما يسهل على العميل شحن كارت عداد مسبوق الدفع من أي مكان وفى أي وقت .



وبلغ عدد مراكز الشحن الرئيسية بالشركة 102 مركز شحن وكذلك 89 وحدة شحن نقالي موزعة على قطاعات الشركة الأربعة بالإضافة إلى تحديد الأماكن التى يحدث بها تكدس شحن فى بداية الشهر كمناطق (شمال وجنوب دمياط ـ الشعراء ـ بلقاس) وتم حل هذه المشكلة عن طريق تدعيم هذه الأماكن بزيادة عدد أجهزة الشحن.



كما بلغ عدد مراكز الخدمة الرئيسية (55) مركز خدمة وتم استحداث مقار للشبكات اعتبارا من مارس 2019 حيث تم تجهيز (136) مقر خدمة وجار تجهيز (81) مقرا ليصل إجمالي عدد المقرات (217) مقرا وذلك استمرارا لسياسة الشركة بتقديم خدمة مميزة للمشتركين وحسن معاملة الجمهور.



وأضاف أنه يتم إتخاذ عدد من الإجراءات لاستلام المشروعات المنفذة بمعرفة الشركة كما يتم إعداد الدراسات الفنية لكافة العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها طبقًا للاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه الدراسات لرفع نسب مؤشرات الأداء وتقليل الفقد وتحسين الجهد وتخفيف أحمال المحولات مما يؤدى إلى ورفع كفاءة الشبكات وتحسين أدائها.



وحول جهود الشركة لتحويل المغذيات الإشعاعية إلى مغذيات حلقية فقد تم إعداد خطة زمنية لتحويل المغذيات الإشعاعية إلى مغذيات حلقية خلال أربع سنوات بدءًا من 2019/2020 بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة حيث بلغ عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية ( 1770) مغذيا منها 442 مغذيا إشعاعيا.



وأضاف عسل أنه فيما يتعلق بجهود الشركة لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية فقد تم تخصيص مبلغ 79976000 (تسعه وسبعون مليون وتسعمائة وسته وسبعون الفا) جنيهًا فقط لا غير للعام المالي 2018/2019 لتحويل الخطوط الهوائية المارة اعلى الكتل السكنية والتي تمثل خطورة على المواطنين إلى كابلات أرضية حيث تم الانتهاء من تنفيذ 300 عملية واطلاق التيار الكهربائي بها بمبلغ 66830000 (سته وستون مليون وثمانمائة وثلاثون الف جنيه) فقط لا غير بنسبة تنفيذ 84% من المستهدف من المشروع .



وأكد أن الشركة تهتم بالعنصر البشرى حيث انه الاستثمار الامثل من خلال اعداد كوادر فنيه مدربه من اجل تنفيذ الاعمال المطلوبة طبقا للمواصفات القياسية في اسرع وقت ودون اهلاك في المهمات ومن اجل ذلك اخذت الشركة على عاتقها تنفيذ سياسة التدريب الموجه ، وفى سبيل التغلب على مشكله نقص العمالة في بعض المواقع فقد اهتمت الشركة بالتدريب التحويلي لسد اوجه العجز في العمالة الفنية والهندسية والاستفادة من عماله الكشف بعد التعاقد مع شركه شعاع وذلك لتنشيط اعمال التحصيل ، هذا وقد تم تنفيذ دورات تدريبية لنشر مبادئ الشفافية والنزاهة 2741 متدربا بالمجالات المختلفة .



وفى مجال التدريب الخارجي في النصف الثاني من العام الحالي اعتبارا من 2/2019 ومن منطلق اهتمام الشركة بالمحافظة على سلامة وصحة العاملين تم التعاقد مع المؤسسة الثقافية العمالية لتنفيذ دورات أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية لـ 200 متدرب و50 متدربا على أعمال الدفاع المدني والحريق على مستوى قطاعات الشركة الأربع.



وحول نتائج أعمال الضبطية القضائية خلال العام المالي الحالي مقارن بالعام المالى السابق اضاف عسل أن قيمة المتحصلات النقدية لحالات سرقات التيار فقد بلغت { الضبطيه القضائية } خلال العام المالى الحالى 2018 / 2019 ( 20.2 ) مليون جنيه مقابل 8,5 مليون جنيه عن العام المماثل 2017/2018 بزيادة قدرها 11,7 مليون جنيه وبنسبة تطور 139 % وذلك لزيادة عدد الحالات التى تم تحصيلها خلال العام الحالى عن العام المماثل بعدد 1636 حالة بنسبة تطور 77 % .ويرجع ذلك الى تكثيف أعمال الضبطيه القضائية بكافة القطاعات والهندسات خلال الفترة الحالية.



وتلتزم الشركة بتنفيذ تعليمات اجراءات السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني وتأمين بيئة العمل حيث تم التأكيد على كافة الفروع التابعة للشركة بالالتزام التام بتعليمات السلامة والصحة المهنية وتنفيذها بكل دقة ، كما تم تشكيل 15 فرقة صيانة مركزية على مستوى قطاعات التشغيل وتم توفير وشراء كافة مهمات السلامة والصحة المهنية اللازمة لتأمينها، كما يتم المرور الدوري على فرق الصيانة وإزالة الأعطال بمعرفة مديري عموم السلامة والصحة المهنية بالقطاعات والديوان العام للتأكد من الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية .



كما يتم ايضًا اختبار كافة مهمات السلامة والصحة المهنية بالمعامل الهندسية بالقطاعات مرة كل ستة أشهر طبقًا لتعليمات السلامة والصحة المهنية ويتم تكهين واستبعاد أي مهمات تالفة فورًا .