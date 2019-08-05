مصاب في حادث حريق معهد الأورام لـ صدى البلد: شاهدت الموت بعيني وشظايا الزجاج التهمت جسدي وسيارة أجرة كانت تحمل أشخاصا تفحمت ولم يخرج منها أحد

* مصاب في حادث حريق معهد الأورام لـ صدى البلد

- سيارتان تحولتا إلى كتلة من النار وتطايرت الشظايا فى كل مكان

- السيارة الأجرة كانت تقل عدة أشخاص ولم يخرج منها أحد

- شعرت بحالة من الاختناق الشديد نتيجة الحريق والدخان



شهدت منطقة كورنيش النيل أمام معهد الأورام بالمنيل، حالة من الهلع والذعر بعد انفجار سيارة كانت تسير عكس الاتجاه إثر اصطدامها بعدد من السيارات.



أستاذ بكلية الحقوق

قال الدكتور إبراهيم البحيرى الأستاذ بكلية الحقوق، وأحد مصابي حادث حريق معهد الأورام إنه فى الساعة الـ 11.30 مساء أمس الأحد، كان عائدا من واجب عزاء بمسجد عمرو مكرم وأثناء سيره خلف سيارة ميكروباص بطريق الكورنيش وعقب الوصول لمنطقة معهد الأورام فوجئ بسيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية واصطدمت بالسيارة الأجرة.



وأضاف إبراهيم البحيري ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنه عقب التصادم حدث انفجار هائل وتحولت السيارتين لكتلة من النار وتطايرت الشظايا فى كل مكان.



شظايا الزجاج

وأكد أنه فى تلك اللحظة لم يشعر بما يدور حوله سوى محاولته التخلص والخروج من سيارته التى اشتعلت فيها النيران وتطايرت شظايا الزجاج منها فى ذراعه.



وأضاف أنه عقب ذلك تمكن من الخروج من السيارة وتحولت بعدها لكتلة من النيران، وهرول مسرعا فى اتجاه مستشفى القصر العيني لمحاولة إنقاذه وإسعافه.



الرعب والخوف

وأكد أنه أثناء توجهه للمستشفى وحيدا شاهد الرعب والخوف فى عيون الناس بمحيطه والكل يتساءل ماذا حدث ولا أحد يعلم شىء.



وأكد أن الحادث وقع فى لحظات وكان بينه وبين الموت لحظة واحدة وانه اثناء الحريق والانفجار شعر بحالة من الاختناق الشديد نتيجة الحريق والدخان.



وأضاف أن سيارة الأجرة كانت تحمل أشخاصا كثيرة ولم يرَ أحدا يخرج منها عقب الحريق وكذلك الأمر للسيارة الملاكى التى تسببت فى الحادث.



الموت المحدق

واختتم قائلا:" خرجنا من الموت المحدق بمعجزة من الله من وسط تلك النيران التى تحولت فى ثوان لبؤرة من جهنم".



حفر بالطريق

وفي سياق متصل كشفت معاينة نيابة حوادث جنوب القاهرة، عن تهشم واجهات المعهد نتيجة الانفجار الهائل الذى حدث بسبب تصادم سيارة ملاكى بعدة سيارات أمامه، وتبين، تفحم عدد من السيارات والسيارة المتسببة فى الحادث بالكامل، وكذلك وجود حفر بالطريق نتيجة الانفجار.



تهشم السور الخارجى للمعهد

كما أن المعهد تضرر فى الواجهة الأمامية منه وتبين سقوط ألواح الزجاج وسقوط بعض الأجهزة القريبة من الانفجار، وكذلك تهشم السور الخارجى للمعهد.



جنوب القاهرة

وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة والسيدة زينب الجزئية، إلى المستشفيات التى نقل إليها ضحايا حادث حريق معهد الأورام الذى نتج عن تصادم سيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه بعدة سيارة أخرى، وذلك لمناظرة الجثث وإعداد تقرير بذلك وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريح الجثامين وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.



كما انتقل فريق للمستشفيات التى يمكث فيها المصابون وذلك لسماع أقوالهم حول الواقعة والوقوف على أسبابها وذلك حسب حالتهم الصحية.



كاميرات المراقبة

كانت النيابة أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حريق معهد الأورام الذى تسببت فيه سيارة ملاكى تسير عكس الاتجاه واصطدمت بمجموعة سيارات أخرى نتج عنها وفيات وعدة إصابات، وذلك للاستعداد لتفريغها لمعرفة أسباب وقوع الحادث.



الاستعلام عن السيارة

وكلفت نيابة السيدة زينب الجزئية رجال مباحث المرور بالاستعلام عن السيارة المتسببة فى انفجار خارج معهد الأورام بعد تصادمها مع عدة سيارات أخرى نتيجة سيرها عكس الاتجاه لمعرفة صلاحية أوراقها من عدمه، وكذلك الأمر عن سائقها أثناء وقوع الحادث.



وأجرت النيابة معاينة الأضرار التى نتجت عن الانفجار بالمعهد ومعرفة مدى تضرره من ذلك.



المعمل الجنائى

كما أمرت النيابة بانتداب فريق من المعمل الجنائى لمكان الانفجار الذى حدث خارج معهد الأورام بكورنيش، القصر التيني نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات ونشب عنها دوى انفجار، وذلك لإجراء المعاينة وأخذ عينات من مكان الحريق للوقوف على ما إذا كان هناك مواد متفجرة أو شبهة جنائية وراء الحادث.



كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الحادث.



وكان فريق من نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار السيد محمد مدير النيابة، انتقل لمكان واقعة الحريق الهائل الذي شب منذ قليل بمحيط معهد الأورام ، نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة السيارات خارج أسوار المعهد، وذلك لإجراء المعاينة الأولية للواقعة للوقوف على أسبابها وحصر الخسائر.



وتجري النيابة المعاينة والاستماع لشهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها.



وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويل مسار السيارات أمام كورنيش قصر العينى بسبب الحادثة.



فيما انتقل رجال الحماية المدنية بإشراف اللواء هانى جرجس مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة إلى مكان البلاغ.