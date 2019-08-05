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بريطانيا تعلن الانضمام للمهمة الأمريكية لضمان أمن الملاحة في هرمز

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 05:21 م
القوات البريطانية
القوات البريطانية
أحمد سيف الدين
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الإثنين، الانضمام للمهمة الأميركية في الخليج لضمان أمن الملاحة البحرية.

وأعلن، توبياس إلوود، وزير الدفاع البريطاني، أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لضمان أمن الناقلات التجارية في مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه، أفاد، دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني، أن التعامل مع إيران لم يتغير، ولا زالت بلاده ملتزمة بالعمل مع طهران وشركاء لندن لخفض التصعيد والحفاظ على الاتفاق النووي.

كما أوضح وزير الخارجية أن المهمة الأميركية البريطانية تشمل أمن الشحن التجاري في الخليج وبريطانيا لن تنضم للعقوبات الأميركية على إيران.




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