أعراض الحمل وطرق لتخفيفها

أعراض الحمل من الأمور التي تشغل بال السيدات خاصة المتزوجات حديثًا ويحلمن بتحقيق حلم الأمومة، وتظل الزوجة تراقب نفسها وحالتها لاكتشاف أعراض الحمل، بعض العلامات المعروفة هي التي تعد إشارة لتأكيد الحمل كتأخير الدورة الشهرية والقيء، لكن هناك أعراض للحمل غير شائعة ولا تحدث لجميع النساء، بل تختلف أعراض الحمل من امرأة لأخرى ولا يشترط أن تظهر على كل امرأة كل أعراض الحمل.



متى تبدأ أعراض الحمل ؟

قد تعاني بعض النساء من علامات وأعراض الحمل خلال الأسابيع الأولى من الحمل، في حين قد تظهر أعراض أخرى في فترة لاحقة من الحمل وتسمى أعراض الحمل المتأخرة، ويمكن أن تشبه العلامات والأعراض الأولى للحمل المبكر أيضًا الأعراض التي ظهرت قبل فترة الحيض ، لذلك قد لا تتعرف المرأة على الأعراض المرتبطة بالحمل.





أعراض الحمل المبكرة :



وهي التي تظهر في الأسابيع الأولى من الحمل، ومنها :

- تأخر الدورة الشهرية عن موعدها، وهي أبرز وأهم عرض للحمل.



- تغيرات في المزاج : وهي ناتجة عن تغيير الهرمونات وهو أمر شائع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.



- زيادة الرغبة في التبول : ابتداءً من الأسبوع السادس إلى الثامن، تشهد بعض النساء مزيدًا من التبول بسبب التغيرات الهرمونية.



- الصداع : قد يرتبط الصداع أيضًا بتغيير مستويات الهرمون خلال فترة الحمل.



- تعب وإرهاق عام نتيجة التغييرات التي تحدث بالجسم، والشعور بالكسل والخمول والرغبة في النوم.



- غثيان ، يشار إليه غالبًا باسم " غثيان الصباح "



- تحجر في الثديين : تعاني العديد من النساء من تغيرات في الثديين منذ الأسابيع الأولى من الحمل، و يمكن الشعور بهذه التغييرات على أنها وجع أو ثقل أو امتلاء أو إحساس بالوخز، ثم يقل هذا الشعور عادة بعد عدة أسابيع.



- الرغبة في النعاس



- الدوخة أو الإغماء : و تتعلق بالتغيرات الهرمونية التي تؤثر على مستويات الجلوكوز أو ضغط الدم .



أعراض الحمل المتأخرة :

وهي التي تظهر على الحامل بعد فترة من الحمل، لكنها تكون أعراض جانبية وقد لا تحدث لكل الحوامل، ومنها :



- تورم القدمين

- ألام في الظهر

- حرقة في المعدة

- ضيق في التنفس

- عدم القدرة على التحكم في البول



هل تتعرض كل النساء لنفس أعراض الحمل؟



يمكن أن تختلف أعراض الحمل بين النساء من حيث النوعية أو الشدة ، وحتى المرأة نفسها قد لا تعاني من نفس الأعراض في كل حمل، وقد لا تظهر كل أعراض الحمل معًا بل قد يظهر منها عرض أو أثنين، لذلك بمجرد ملاحظة إحدى أعراض الحمل ، فيجب إجراء اختبار الدم لأنه يمكن أن يكتشف الحمل في وقت مبكر عن اختبارات الحمل في البول.



نصائح لتخفيف أعراض الحمل :



- اتباع نظام غذائي صحي وتناول الأكلات الغنية بالعناصر الغذائية الفيتامينات التي يحتاجها الجسم خلال الحمل.



- ممارسة الرياضة الخفيفة بالمنزل لتحريك عضلات الجسم وعدم الشعور بالتعب والإرهاق والكسل.



- ارتداء أحذية مريحة وغير ضيقة خاصة إذا كان هناك تورم في القدمين بسبب الحمل.



- تجنب حمل الأطفال أو رفع الأشياء الثقيلة.



- النوم في وضعية مريحة، والأفضل أن يكون وضعك على جانبك مع وسادة بين ساقيك وضعًا مريحًا يوفر بعض الراحة.



- تناول الأطعمة الغنية بالألياف لتجنب الإمساك والحفاظ على حركة الأمعاء.



- مصدر المعلومات موقع medicinenet الطبي.