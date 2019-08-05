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الرئيس السيسي: ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:52 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا «ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار وهذا ان دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة».

واختتم الرئيس السيسي قائلًا «حمي الله أوطاننا ووقاها من كل شر».
الرئيس السيسي: ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب

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