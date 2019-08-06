في 42 يوما.. اجهزة رياضية تعالج مرض السكري

تشير الأبحاث الحديثة في جامعة أوجستا جورجيا، إلى أن آلات التمرين العصرية الموجودة في الصالات الرياضية التي تساعد الجسم على خسارة الوزن، والاهتزاز، قد توقف الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.



ووجد العلماء ان تعريض الفئران إلى اهتزاز الجسم كله، قد عزز من عدد الخلايا التي تكافح الالتهاب الذي يعد أحد علامات الإصابة بمرض السكري، والتي أدت إلى حدوث تغيرات في بكتيريا الأمعاء، والتي مكنتهم من تحطيم الجلوكوز في طعامهم بشكل أفضل.



ويستخدم الجسم، الجلوكوز، للحصول على الطاقة، ومع ذلك يمكن أن يؤدي حدوث الالتهابات للتسبب في حساسية تجاه الأنسولين الإصابة بمرض السكري.



ويأمل الباحثون إلى أنه يمكن استخدام الاجهزة الرياضية الموجودة في الصالات الرياضية والتي تعمل على إهتزاز الجسم كعلاج وسهل وآمن لمرضى السكر، وخسارة الوزن بفاعلية.



ويصيب مرض السكري من النوع الثاني والاول أكثر من 100 مليون من البالغين في الولايات المتحدة ، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفي المملكة المتحدة ، تم تشخيص 3.8 مليون شخص يعانون من مرض السكري، وذلك لما أظهرته إحصائيات مرض السكري في المملكة المتحدة، والذي يرتبط بزيادة الوزن أو السمنة.



واضاف الباحثون انه يمكن استخدام الأجهزة الرياضية التي تعتمد على الاهتزاز لمدة 20 دقيقة ، خمس مرات في الأسبوع ، على مدار 42 يومًا، وسوف تحارب الالتهابات المرتبطة بالاصابة بمرض السكري، بالاضافة الى انها تجعل الجسم أكثر كفاءة في تحويل الجلوكوز إلى طاقة.