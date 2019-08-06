فتحي مبروك: أرشح حسام البدري لـ تدريب منتخب مصر

رشح فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حسام البدري، لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.



وقال فتحي مبروك في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط :"منتخب مصر تنتظره مواجهات هامة خلال الفترة المقبلة تتطلب التعاقد مع مدير فني مميز يكون على قدر المسؤولية وفي الوقت نفسه يكون صاحب خبرات في عالم التدريب على المستوى المحلي والقاري والعالمي، وهو الأمر الذي اكتسبه "البدري" عند توليه القيادة الفنية للمنتخب الأوليمبي ، والنادي الأهلي في البطولات المحلية والأفريقية.



وأضاف فتحي مبروك : "القيادة الفنية لمنتخب مصر مهمة وطنية وشرف لأي مدرب في مصر، مشددا على استعداده لتولي المهمة في أي وقت إذا طلب منه ذلك وسيكون ذلك شرفا وفخرا له، متمنيا التوفيق لمنتخب الفراعنة في المواجهات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة على المستوى القاري بجانب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم .



وسيخوض المنتخب الوطني في الفترة المقبلة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 .



وكانت قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021 أوقعت مصر في المجموعة السابعة بجانب كينيا وتوجو وجزر القمر.



تجدر الإشارة إلى أن فتحي مبروك سبق له العمل مدربا مساعدا لـ محمود الجوهري المدير الفني للأهلي في عام 1985، وحقق معه دوري أبطال أفريقيا، وبعدها عمل مساعدا للجوهري في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وحقق معه التأهل لمونديال 1990 وأحرز كأس أمم أفريقيا 1998 في بوركينا فاسو، وأعاد مبروك التجربة مع الجوهري في تدريب منتخب عمان.



ودرب فتحي مبروك فريق الأهلي 3 مرات، الأولى عام 2003 بعد رحيل الهولندي بونفرير، وأحرز حينها كأس مصر والثانية عام 2014 عقب رحيل محمد يوسف، وأحرز بطولة الدوري، والثالثة في عام 2015 خلفًا للأسباني المُقال خوان كارلوس جاريدو ، ونجح في قيادته لنصف نهائي كأس الكونفدرالية.