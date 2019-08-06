أبرزها يوتيوب وماسنجر.. تعرف على أهم التطبيقات الداعمة لميزة الوضع الليلي

ميزة الوضع الليلي "dark mode" من أهم الميزات التي جرى طرحها منذ بداية العام الجاري وإدراجها ضمن مزايا أهم التطبيقات الشهيرة، فميزة الوضع الليلي من شأنها توفير استهلاك بطارية الهاتف الذكي أثناء الدردشة وتصفح مواقع الإنترنت، وتخفيف من حدة إضاءة الهاتف لحماية أعين المستخدم.





وتحظى ميزة الوضع الليلي "dark mode"، بشعبية كبيرة بين المستخدمين وذلك لما لها من فائدة على استهلاك البطارية إضافة إلى مظهرها الجذاب، لذلك تسعى جميع شركات التكنولوجيا الشهيرة لمنح هذه الميزة لأنظمة التشغيل الخاصة بها.





والتي بدأت شركة جوجل في الإعلان عن إضافة تلك الميزة لنظام التشغيل أندرويد، والذي سيصدر رسميا في وقت لاحق من العام الجارى في إصدار "Android Q"، ثم تبعتها شركة أبل بالإعلان عن ميزة الوضع الليلى في نظام تشغيلها الجديد "iOS 13"، وفقا لموقع "سي نت" التقنى.





ومع استحالة إمكانية تطبيق ميزة الوضع الليلى على الإصدار القديم من نظام التشغيل أندرويد، قام مطورو التطبيقات بإضافة ميزة الوضع الليلى إلى التطبيقات الخاصة بهم، وإليك أهم تطبيقات التى يمكنك استخدامها مع ميزة الوضع الليلي "dark mode".





1. تطبيق رسائل أندرويد (Android Messages): يحتوي تطبيق الرسائل على العديد من الميزات ولكن من أهمها ميزة الوضع الليلي، كل ما عليك فعله هو الضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى اليمين ثم تمكين الزر بجوار خيار الوضع الليلي "Android Messages".





2. تطبيق تقويم جوجل (Google Calendar): كلا من تطبيق تقويم جوجل وتطبيق Keep، لديه ميزة الوضع الليل بين إعداداته، قم بتمكين ميزة الوضع الليل في تقويم جوجل من خلال الإعدادات "Settings" ثم عام " General" ثم المظهر "Theme" ثم الظلام "Dark".





3. تطبيق فيسبوك ماسنجر (Facebook Messenger): من أول التطبيقات التى قامت بتمكين ميزة الوضع الليلي هو فيسبوك ماسنجر، والذي بدأ بإختبار تلك الميزة عن طريق إرسال رمز الهلال في الدردشة، ثم بعد اكتمال الاختبار تم تمكين زر الوضع الليلي ضمن إعدادات التطبيق.





4. تطبيق خرائط جوجل (Google Maps): يمكنك استخدام ميزة الوضع الليلي في الخرائط خاصة أثناء التنقل، أو تشغيل الميزة باستمرار من خلال الذهاب إلى الإعدادات "Settings" ثم إعدادات التنقل "Navigation settings" ليلة "Night".



