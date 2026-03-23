إصابة 4 اشخاص إثر اصطدام طائرة بشاحنة إطفاء في مطار لاجوارديا بنيويورك

أصيب أربعة من رجال الإطفاء الأمريكيين بجروح خطيرة، إثر اصطدام طائرة إير كندا القادمة من مونتريال بشاحنة إطفاء أثناء توجهها إلى بوابة المناوبة في مطار لاجوارديا بنيويورك.



ووصلت سيارات الطوارئ على المدرج رقم 4 في المطار الواقع بمنطقة كوينز، بعد الحادث الذي وقع قبل الساعة 11:40 مساء بقليل، وفق ما أعلنت إدارة الإطفاء في نيويورك.

وأظهرت الصور المتداولة تحطما في مقدمة الطائرة الإقليمية من طراز "بومباردييه سي آر جيه-900"، التي كانت تقل 100 راكب بينهم مجموعة من اليهود الأرثوذكس من منطقة نيويورك، وفق مصادر مطلعة.

وأوضح موقع ColLive أن الحادث وقع أثناء توجه الطائرة المشغلة من قبل شركة "جاز إيرلاينز" إلى بوابة المناوبة، في وقت كانت المنطقة تشهد ظروفا جوية سيئة. وكان مطار لاغوارديا قد أصدر تحذيرا سابقا من احتمال تعطل العمليات بسبب الطقس الممطر والغائم.



وأدى الحادث إلى إغلاق المطار بالكامل، مع إصدار إدارة الطيران الفيدرالية أمرا بوقف جميع الرحلات بسبب حالة الطوارئ. ولم يصدر تعقيب فوري من سلطات المطار أو شركة الطيران الكندية على الحادث حتى الآن.