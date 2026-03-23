ترامب في رسالة إلى إيران: السلام من خلال القوة..هذا أقل ما يقال

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهديد أخرى هذا الصباح إلى إيران، مغرداً على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وكتب: “السلام من خلال القوة - هذا أقل ما يقال!”.

وفي وقت سابق، جدد ترامب لهجته التصعيدية تجاه إيران، متحدثاً عن احتمال استهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وخلال مقابلة مع “القناة 13” الإسرائيلية مساء الأحد، ألمح ترامب إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات مرتبطة بتحذيراته السابقة، مؤكداً أن النتائج، على حد وصفه، ستكون “إيجابية للغاية”.

وبحسب ما نقلته مراسلة القناة في واشنطن، أشار ترامب إلى أن ما سيحدث قريباً سيكشف طبيعة التحذير الذي أطلقه بشأن تلك المنشآت، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي سياق حديثه، صعد ترامب من لهجته قائلاً إن إيران ستواجه دماراً واسعاً، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى نتائج وصفها بـ“الرائعة”.

كما وجه انتقادات حادة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، متهماً إياها بالتقاعس وعدم القيام بدور فعال، واصفاً هذا الوضع بأنه “مؤسف للغاية”.

وختم تصريحاته بالإشارة إلى أن إيران، وفق رأيه، تنتهج سلوكاً سلبياً منذ عقود، وأنها الآن تواجه تبعات ذلك.