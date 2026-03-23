الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب في رسالة إلى إيران: السلام من خلال القوة..هذا أقل ما يقال

القسم الخارجي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهديد أخرى هذا الصباح إلى إيران، مغرداً على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وكتب: “السلام من خلال القوة - هذا أقل ما يقال!”.

وفي وقت سابق، جدد ترامب لهجته التصعيدية تجاه إيران، متحدثاً عن احتمال استهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وخلال مقابلة مع “القناة 13” الإسرائيلية مساء الأحد، ألمح ترامب إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات مرتبطة بتحذيراته السابقة، مؤكداً أن النتائج، على حد وصفه، ستكون “إيجابية للغاية”.

وبحسب ما نقلته مراسلة القناة في واشنطن، أشار ترامب إلى أن ما سيحدث قريباً سيكشف طبيعة التحذير الذي أطلقه بشأن تلك المنشآت، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي سياق حديثه، صعد ترامب من لهجته قائلاً إن إيران ستواجه دماراً واسعاً، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى نتائج وصفها بـ“الرائعة”.

كما وجه انتقادات حادة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، متهماً إياها بالتقاعس وعدم القيام بدور فعال، واصفاً هذا الوضع بأنه “مؤسف للغاية”.

وختم تصريحاته بالإشارة إلى أن إيران، وفق رأيه، تنتهج سلوكاً سلبياً منذ عقود، وأنها الآن تواجه تبعات ذلك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

زيادة المرتبات 2026

زيادة المرتبات تقترب .. مفاجآت للمعلمين والموظفين في أبريل

اجازة عيد الفطر2026

هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

ترامب

مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقف الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

ترشيحاتنا

أعمال الرسول قبل الفجر

ماذا كان يفعل رسول الله قبل الفجر؟.. 7 أعمال ودعاء أبشر بمعجزة قريبة

سنة النبي قبل النوم

سنة النبي قبل النوم.. 5 أعمال لا تتركها اتباعا لهديه الشريف

أذكار المساء

أذكار المساء ثابتة عن النبي مكتوبة.. ردّدها تحميك من كل سوء

فيديو

دليل اختيار الرنجة السليمة

رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

سحب فيلم سفاح التجمع

قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

خطوبة ملك زاهر

عيلة فنية كبيرة.. كواليس خطوبة غير متوقعة للفنانة ملك أحمد زاهر

لقاء الخميسي

اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد