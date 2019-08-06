طفل بـ 7 أرواح.. سقط من الدور العاشر ولم يمت

تنطبق تلك العمارة على هذا الولد، بعدما سقط من الطابق العاشر بأحد المعارض الفنية فى وسط عاصمة الضباب لندن، ولكن لم يمت.



وبحسب سي إن إن، يرقد الطفل الفرنسى فى المستشفى بحالة حرجة جراء سقوطه من هذا الإرتفاع الشاهق، بينما كان يستمتع بمشاهدة معالم المدينة.



وفقاُ لتصريحات الشرطة سقط الطفل البالغ من العمر 6 سنوات فقط، وعثر عليه ساقطًا بسطح الطابق الخامس بالمعرض، بعدما تبين

أن شابًا عمره 17 عامًا هو الذى شرع فى قتل الطفل وقام برميه من هذا الإرتفاع الشاهق.



وتجري التحقيقات الآن للوصول لحقيقة الحادثة، بينما حالة الطفل حرجة للغاية بعدما كشف الأطباء عن تدهور وضعه الصحى.