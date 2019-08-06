شاهد...راندا البحيرى تنشر صورا وفديوهات تجمعها بـ نرمين ماهر

نشرت الفنانة راندا البحيرى صور وفيديوهات تجمعها بالفنانة نرمين ماهر من إحتفال شركة ألكاتيل ب مصر بانطلاق تليفونها الجديد الكاتيل من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ."وعلقت راندا البحيرى " مبسوطه اني شوفتك يا غاليه. يا جميله يا نضيفه يا أطيب زميله اشتغلت معاها و عرفتها في الوسط الفني..من إحتفال شركه ألكاتيل ب مصر بإنطلاق تليفونها الجديد الكاتيل ٣ " .ولاقت اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :منورين ماشاء الله ـــ منورين الحلوين ــ القمرات متجمعين كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم انتم الاتنينيذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.