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الشرقية للدخان تتبرع بـ 3 ملايين جنيه لترميم معهد الأورام

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 12:28 ص
الشرقية للدخان تعلن
الشرقية للدخان تعلن تبرعها بثلاثة ملايين جنيها لمعهد الأورام
صرح المسئول الإعلامي بالشركة الشرقية (ايسترن كومباني ) بأن مجلس الإدارة وجميع العاملين بها أدان الحادث الإرهابي الغادر الذي أدمي قلوب المصريين.

وأعلن مجلس إدارة الشركة بالمساهمة بثلاثة ملايين جنيه لإعادة ترميم المعهد القومي للأورام.

وشدد مجلس الإدارة علي أن مصر لن ولم تنكسر أبدا أمام الإرهاب الغاشم الذي أصاب معهد الأورام.

وأعرب مجلس إدارة الشركة عن خالص تعازيه لضحايا الحادث الإرهابي ويتمني سرعة الشفاء للمصابين.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن اصطدام سيارة تحمل متفجرات بعدة سيارات أخرى، في شارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

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