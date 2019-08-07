بحث تنشيط السياحة الداخلية وسياحة الشواطئ في الإسكندرية

نظمت الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام-التابع لوزارة الثقافة-اليوم، ندوة بعنوان تنشيط السياحة الداخلية وسياحة الشواطئ، حاضر فيها محمد سعد علي، مدير عام الهيئة.



وقال "سعد"، إن الإسكندرية تمتلك الكثير من المقومات التاريخية والطبيعية والثقافيه للمدينة والتي تتمتع بها، وكيفية توظيف ذلك لتنشيط حركة السياحة.



كما أشار إلى الدور الهام الخاص بوعي المواطن المصري والمواطن السكندري بشكل خاص في كيفية التعامل مع السائح والتفاعل معه لابراز الجانب الايجابي وعكس الصورة الحقيقية لثقافة الشعب المصري وشدد علي ذلك العنصر.



وأكد على أهمية وجود بعض اللوحات الارشادية في الأماكن الأثرية، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود فيما بين الجهات وبعضها وضرورة مشاركة قطاع الاثار بنسبة من الرسوم والايرادات لعمليات التطوير بالمكان المحيط بكل أثر.



وكشف "سعد"، عن مبادرة بالتعاون مع بعض جهات المجتمع المدني بشأن تشجير بعض الشوارع بالاسكندرية، وبالفعل تم تطوير شارع عشرة كباب ومدخل لاستقبال السائحين لمدينة الاسكندرية من الميناء البحري.