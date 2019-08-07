إجراءات الحصول على رخصة البناء 2019 في مصر.. شهادة بصلاحية الموقع والتعاقد مع مكتب هندسي اهم الشروط.. والطلب خلال أسبوع

تتعرض للمساءلة القانونية بسبب عدم علم ومعرفة الاجراءات

يتسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص بعد سداد الرسوم المستحقة



1- الحصول على شهادة صلاحية للموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية مع تحديد عنوان الموقع وحدوده، وذلك من خلال تقديم طلب للجهة الإدارية التابع لها يرفق به صورة الرقم القومي، وإيصال تسديد الرسوم المستحقة، ثم يحصل المواطن من الجهة الإدارية على ما يفيد استلام الطلب، وسوف يتسلم بيان الصلاحية خلال أسبوع من تقديم الطلب.



وفي حالة وجود موانع يتسلم المواطن من الجهة الإدارية بيانا موضحا به الموانع التي تمنع الإصدار.



2- التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الترخيص حسب فئة الأعمال ومنها المباني السكنية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها على 34 مترا، والمباني الإدارية والاجتماعية التي لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها على 22 مترا، وهناك شروط لمهندسي الأعمال تنقسم إلى فئتين وهي:



الفئة "أ" في إجراءات الحصول على رخصة البناء 2019 في مصر



- مهندس معماري نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات.



- مهندس مدني نقابي لا تقل خبرته عن عشر سنوات.



- مهندس نقابي تخصص أعمال أهروميكانيكية.



الفئة "ب" في إجراءات الحصول على رخصة البناء 2019 في مصر



- أن يكون مهندسا نقابيا معماريا أو مدنيا له سجل هندسي في مجال الهندسة المعمارية أو المدنية، حيث يمكن للمالك أن يعهد لأي مهندس نقابي له سجل هندسي بالتقدم لاستخراج التراخيص لأي من فئات الأعمال، على أن يتم الاستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة، طبقا لفئات الأعمال.



3 - يوافى المالك المهندس أو المكتب الهندسي بثلاثة أشياء وهي:



- المستندات الدالة على ملكية الأرض.



- صورة الرقم القومي.



- يقوم المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص بالتقدم للجهة الإدارية للتفويض أو تقديم توكيل رسمي باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات الترخيص.



٤- بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية.



4- يتسلم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة من الجهة الإدارية وذلك في خلال ٣٠ يوما من تاريخ ورود ملف الترخيص.



5- إذا لم تقم الجهة الإدارية بالبت في طلب الترخيص خلال ٣٠ يوما يكون ذلك بمثابة الموافقة عليه، ويقوم المالك أو من يمثله قانونا بإعلان المحافظ على يد محضر بعزمه على البدء في التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين مع الالتزام بأن يكون الملف المقدم لطلب الترخيص مطابقا لما ورد بالقانون واللائحة.



6- مدة سريان الترخيص سنة واحدة من تاريخ استلام المالك للترخيص، إذا لم يشرع المالك فى البناء خلال سنة من تاريخ استلام الترخيص وجب عليه التقدم للجهة الإدارية بطلب السريان.



رخصة البناء 2019 مرفق بها:



- الترخيص السابق صدوره.



- نسخة من الرسومات المعتمدة.



- تكون مدة صلاحية شهادة سريان الترخيص سنة واحدة.



- لا تعتبر أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر شروعا في التنفيذ.



7 - يقوم المالك بإخطار الجهة الإدارية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج الوارد باللائحة، وذلك قبل البدء في أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفق به:



- صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفى حالة ما إذا ساوت أو زادت قيمة الأعمال على ٣٥٠٠٠٠ جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المقيدين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



- صورة من شهادة الإشراف من المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ معتمدة من نقابة المهندسين.



لا يجوز البدء في أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد الحصول على الترخيص.



8- أن يلتزم المالك بوضع لافتة في مكان ظاهر بموقع البناء تكتب عليها البيانات الخاصة بترخيص العقار طبقا للنموذج الوارد باللائحة وإيقاف الأعمال فورًا في حالة تخلى أي من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه لحين تكليف غيرهم مع إعادة التقدم إلى الجهة الإدارية، وإيقاف الأعمال في حالة رفع التغطية التأمينية مع عدم استئناف الأعمال إلا بعد عودة التغطية التأمينية، وفي حالة وجود مخالفات يتعين على المالك إيقاف الأعمال عند إخطار الجهة الإدارية له بذلك ويلتزم بإبقاء لافتة المخالفات التي تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار، وفي حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على ٩٠ يوما يتعين على المالك إخطار الجهة الإدارية المختصة بالتوقف وذلك عند استئناف الأعمال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.



9- يلتزم المالك بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر بمدخل العقار مع الإبقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدورها.



- يلتزم المالك بإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي المبنى وعدم استخدام هذا المكان في غير الغرض المخصص له.



- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشغيل وصيانة المصعد.



- عدم الإخلال باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.



- الالتزام عند تحرير عقود بيع أو إيجار للوحدات الخاضعة لأحكام القانون بأن تتضمن هذه العقود كل البيانات المتعلقة بالترخيص ورقمه والجهة الصادر منها وعدد الأدوار المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد.



10- بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة لإجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر جوهرية في الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسي التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعا عليها التعديلات.



11- في حالة رغبة المالك في إشغال العقار قبل استكماله يجوز له الحصول على شهادة إشغال جزئي ما لم يكن ذلك يؤثر على استكمال المبنى فيما بعد وفقًا للتقرير المقدم من المهندس المشرف على أن يتم تشطيب الجزء المراد شغله من الخارج وفي حالة التوقف عن استكمال الأعمال بعد صدور شهادة الإشغال الجزئي بمدة تزيد على عام يجب على المالك الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل استكمال الأعمال.

إجراءات رخصة البناء من المشكلات التي تواجه المواطنين، وقد يلجأ البعض إلى البناء بدون ترخيص مما يعرضه للمسئولية القانونية.في البداية، أكد المحامي جمال عبدالناصر، أن بعض الأشخاص يتعرضون لكثير من المساءلة القانونية وذلك بسبب عدم العلم والمعرفة بـ إجراءات رخصة البناء.وتابع : لتجنب ذلك يجب ان تتعرف على الخطوات اللازمة لاستخراج رخصة البناء 2019 في مصر: