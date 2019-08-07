تدربت على يد خبير أمريكى .. 6 معلومات عن المخرجة علوية زكي

توفيت المخرجة علوية زكي، فجر اليوم في منزلها بعد تعرضها لوعكة صحية، عن عمر ناهز الـ 93 عامًا، وقد كانت تعد من أهم مخرجي التليفزيون المصرى ، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :



1- مواليد 2 مايو عام 1926 .



2- اشتهرت بتقديم مسلسلات وأفلام ذات مضمون اجتماعي قيم بحت .



3- أوائل المخرجات النساء في التلفزيون المصري منذ افتتاحه.



4-عملت سكرتيرة للخبير الأمريكي الذي جاء لتخطيط شؤون التليفزيون عند افتتاحه.



5-بدأت أولى تجاربها الإخراجية من خلال سهرة تلفزيونية حملت اسم "المزيف" للكاتب جلال الغزالي.



6- من أهم أعمالها مسلسلات "نهاية الآخرين" و"كريمة" و"إطلال" و"نادية" و"عتبة جديدة" و"اللسان المر" و"إصلاحية جبل الليمون" ليوسف فرنسيس و"هان عليك الحب" و"غريب الحي" و"أنهار الملح" و"النديم" و"المدينة والحصار" و"نهاية العالم ليست غدًا" و"ميراث الغضب" و"شمس الخريف".