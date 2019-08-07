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فن

قيد عائلى .. محمد محمود عبد العزيز يفاجىء ريم البارودى بهذا الفيديو

الأربعاء 07/أغسطس/2019 - 11:23 م
أحمد البهى
نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز فيديو يجمعه بالفنانة ريم البارودى ، من كواليس تصوير مسلسل " قيد عائلى " .

وعلق " عبد العزيز " على الفيديو قائلًا : " يوميات مروه و عبدالله، من كواليس مسلسل قيد عائلى مع الفنانه ريم (رادار) البارودى اللى بتصورنا كلنا فجأه، قلت اقلدها فى موضوع التصوير المفاجئ ده و كانت هذه هى النتيجه" .

يذكر أن مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج “فنون مصر” وإخراج "تامر حمزة" ومن بطولة الفنان "عزت العلايلى " والفنان "صلاح عبدالله" و الفنانة "بوسى" و الفنانة "مرڤت امين "و شارك فى العمل عدد كبير من النجوم .. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون .

من ناحية أخرى من المقرر ان تسأنف ريم البارودى عرض مسرحيتها الجديدة " جوازة مرتاحة ".

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