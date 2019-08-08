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استرداد أراضي الدولة: أنشأنا اللجنة من أجل عودة حق الشعب ..فيديو

الخميس 08/أغسطس/2019 - 06:34 ص
استرداد أراضي الدولة
استرداد أراضي الدولة
أيمن سيد
قال المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أحمد أيوب، إن أهم ما في اللجنة هو إنشاؤها بإرادة سياسية لاسترداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة ضمن 5 لجان أخرى شكلها الرئيس السيسي لاسترداد حقوق الشعب وممتلكاته وأصول الدولة.

وأضاف المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، إن أول 10 أيام من الموجة رقم 13 من إزالة التعديات تم استرداد 193 ألف فدان، و3.5 مليون متر مربع أراضى بناء فى جميع المحافظات.

وتابع المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أن الأخطر في الأمر أن هذه الأراضي تم التعدي عليها منذ عشرات السنين.

وأوضح المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة أنه كان لا يوجد من يتحرك ويبحث ويحاسب ويعاقب من تعدى على أراضى الدولة.

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