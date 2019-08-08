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على عكس المتوقع.. دراسة صادمة لعشاق القهوة

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:12 م
صدى البلد
مريم صليب
يهوى البعض الاستيقاظ صباحا واحتساء كوب من القهوة مع الإفطار، ويليها كوب آخر لتنشيط الدورة الدموية قبل العمل، ليتوالى الفنجان بعد الفنجان ويتعجب في نهاية اليوم لماذا يشعر بالصداع.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دراسة جديدة قد تبدو صادمة لعشاق القهوة، فهي تشير إلى أن شرب القهوة أكثر من مرتين يوميا يتسبب في الشعور بألم شديد بالرأس.

وأوضحت الدراسة أن 8 ملايين بريطاني يعانون من ألم الصداع النصفي، 75% منهم من النساء، تلك الأرقام الخطيرة تشير إلى أن القهوة أكثر خطورة على المواطنين من أمراض السكر والربو.

وحذرت جامعة هارفارد من تأثير الكافيين على الدم لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم والتسبب في نوبات قلبية ويفضل تناول كوبين من القهوة في اليوم كحد أقصى.

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