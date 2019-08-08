الري: 914 مليون جنيه مشروعات جارية خلال العام المالي 2019-2020

كشفت وزارة الموارد المائية والري عن أن المشروعات التي تقوم بتنفيذها ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الحالية والتي تتضمن محور تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تلبية حاجة مختلف قطاعات الدولة، من خلال حصاد مياه السيول والاستفادة منها كمورد إضافي للمياه سواء بالشحن على الخزان الجوفي أو توجيه المياه إلى المجاري المائية والنيل لتلبية حاجة الاستخدامات اليومية وفي مقدمتها قطاع الزراعة وتلبية حاجة المشروعات القومية من وحدة المياه . وكذلك مشروعات تأهيل الترع وإعادتها للحالة التصميمية بما يضمن ترشيد استخدام المياه وتوفيرها لنهايات الترع للحفاظ على الأراضي الزراعية.



من جانبه، أشار المهندس شحتة إبراهيم عبد الفتاح رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، إلى أن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ والبدء في طرح العديد من المشروعات بالوجهين القبلي والبحري تبلغ ميزانيتها بالعام الحالي 914 مليون جنيه ويقوم القطاع حاليا بالإعداد لإجراءات الطرح وتسليم الاعمال الجديدة، وتشمل اعمال حماية من اخطار السيول بمحافظات الوجه القبلي بقيمة 455 مليون جنيه حيث تم البدء في استلام مواقع عمليات الحماية من أخطار السيول من مسئولي معهد بحوث الموارد المائية بدائرة ادارة اسنا وكانت البداية من عملية حماية وادي خريط 1 ، وأعمال انشاء وإحلال وتجديد كباري على شبكة الترع بالوجه القبلي والبحري بقيمة 105 ملايين جنيه ومنها العمليات الخاصة بالقرى الأكثر احتياجا مثل انشاء عدد 2 كوبري على مخر سيل شارونة وانشاء كوبري على مخر سيل وادي الشيخ، وأعمال تأهيل للترع وحماية الجسور بقيمة 21,8 مليون جنيه حيث بدأت الادارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بوسط الدلتا بالعمل في تأهيل ترعة الخوالد وترعة المنشأة بأماكن متفرقة بقيمة 15,5 مليون جنيه ,وكذلك أعمال أخرى متنوعة ومنها عملية تطوير واجهة النيل وحماية الجسور بمنطقة البر الغربي بجزيرة الزمالك بشارع أبو الفدا وانشاء عدد 2 مرسى بطلخا.



وأضاف أنه تم الانتهاء في العام المالي السابق من تنفيذ 22 كوبري بقيمة 103 ملايين جنيه من إجمالي (37) كوبري بقيمة 248 مليون جنيه في محافظات ( القليوبية – الشرقية- الغربية- كفر الشيخ- الدقهلية- البحيرة- سوهاج -الأقصر) بالإضافة الى تأهيل وتبطين مجاري مائية بأطوال 18,5 كم بالوجه القبلي والبحري بقيمة 103.7مليون.



وفي مجال الحماية من مخاطر السيول ألمح رئيس قطاع التوسع الأفقي بأن القطاع قام بإنشاء عدد ( 7 سد + 5 جسر حماية + 3 بحيرة صناعية ) للحماية من مخاطر السيول بمحافظات (اسيوط وسوهاج وقنا واسوان) بقيمة 275 مليون جنيه من إجمالي (22) عملية بقيمة 480 مليون في محافظات (أسيوط - سوهاج- المنيا - أسوان- قنا- القاهرة- الجيزة) .



كما يقوم القطاع بتنفيذ العديد من الأعمال على مستوى سحارة سرابيوم ، ورفع كفاءة واحلال وتجديد منظومة الري بانشاص ومراسي نهرية وإنشاء مصارف بديلة ونطاق شبكي بقيمة 239,5 مليون حيث تم نهو النطاق الشبكي وإنشاء مصرف بديل بقيمة نحو 8 مليون جنيه ، وجاري تنفيذ باقي الأعمال.



جدير بالذكر أن قطاع التوسع الأفقي يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى الحماية من مخاطر السيول واستقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول لخدمة المنظومة المائية بالدولة كما يقوم القطاع بتنفيذ الأعمال الصناعية على المجاري المائية، والتي تسهم بشكل كبير في ترشيد استخدام المياه وحسن توزيعها مثل أعمال القناطر التي يتم التحكم بواسطتها في حصص المياه المخصصة للزراعات وكذلك تنفيذ المناوبات على الترع، وأعمال البدالات والسحارات لنقل المياه إلى المساقي الصغيرة والتحكم في حصص المياه التي تمر بهذه المساقي، وإنشاء الكباري على الترع التي تخدم أهالي المناطق الواقعة على الترع مع استخدام محددات لا تؤثر بأي حال على القطاع المائي للترعة أو تسبب هدر للمياه.