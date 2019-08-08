تبيع منشطات وأدوية مهربة.. شاهد مباحث القاهرة تداهم صيدلية في مصر الجديدة

شنّ رجال مباحث القاهرة حملة على صيدلية بمصر الجديدة عثر بداخلها على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة المهربة.



ووردت معلومات سرية لضباط إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة بقيام أخصائي اجتماعي والمسؤول عن صيدلية الكائنة شارع عبد الحميد أبو هيف دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والمنشطات الجنسية المهربة جمركيًا والغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات تم استهداف الصيدلية بمعرفة ضباط إدارة رعاية الإحداث بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة.



وعثر بداخل الصيدلية على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963م وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر بحوالي كمية ٦ آلاف «قرص، كبسولات» من المنشطات الجنسية وعقاقير طبية من الأنواع المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية " جار ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.