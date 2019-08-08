سقوط محاسب هارب من أحكام 1.7 مليون جنيه في الأميرية

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط محاسب ومقيم شارع متولي حسن الزناتية دائرة القسم.
وتبين أنه المطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم حبس جزئي ومستأنف "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه «1.772.000 جنيه».
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
وتبين أنه المطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم حبس جزئي ومستأنف "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه «1.772.000 جنيه».
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.