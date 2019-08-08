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حوادث

سقوط محاسب هارب من أحكام 1.7 مليون جنيه في الأميرية

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:24 م
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط محاسب ومقيم شارع متولي حسن الزناتية دائرة القسم.

وتبين أنه المطلوب التنفيذ عليه في عدد 2 حكم حبس جزئي ومستأنف "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه «1.772.000 جنيه».

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها جار اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

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