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تعليم

الخميس القادم إجازة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في جامعة أسيوط

الخميس 08/أغسطس/2019 - 12:11 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
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أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بيانا رسميًا أكد خلاله أنه يتقدم بخالص التهنئة إلى أسرة الجامعة ولجميع منتسبيها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، سائلًا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالأمن والرخاء وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأعلن رئيس جامعة أسيوط أنه تقرر اعتبار يوم الخميس القادم الموافق 15 أغسطس 2019 ، اجازة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف قطاعات وكليات الجامعة ، وذلك امتدادًا لأجازة عيد الأضحى المبارك والتى أقرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والممتدة لمدة خمسة أيام متواصلة من السبت 10 أغسطس إلى الاربعاء 14 أغسطس.

وقد أشار رئيس جامعة أسيوط إلى أنه من المقرر استئناف العمل داخل الجامعة يوم الأحد 18 أغسطس ، منوهًا إلى أن قراره باعتبار الخميس أجازة لن يتم احتسابه من رصيد أجازات العاملين وبدون المساس بمستحقاتهم المالية المرتبطة بنسبة الحضور .

وشدد رئيس جامعة أسيوط على مراعاة انتظام العمل داخل القطاعات الخدمية مثل مستشفيات اسيوط الجامعية ودار الضيافة والمراق المشابهة وفقا لجداول العمل المعتادة والمحددة فى وقت سابق.

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