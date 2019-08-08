الدكتور أحمد الشربيني مشرفا على المتحف القومي للحضارة المصرية

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكليف ا.د. أحمد الشربيني الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالاشراف العام علي مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط،علي سبيل الإعارة لمدة عام من جامعة القاهرة.



ويتولي الشربيني متابعة آليات العمل بالمتحف و مستجدات الأعمال به والالتزام بالتوقيتات المحددة،للانتهاء من تجهيز قاعات العرض الجديدة و افتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة.



حيث أن المتحف يُعد من أهم المشاريع القومية لدى الدولة،ووزارة الاثار عازمة على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.



و قد استقبل د. الشربيني بالمتحف اليوم د. مصطفي وزيري الأمين العام بالمجلس الاعلي للاثار والمهندس محروس سعيد مدير عام صندوق النوبة حيث قاموا بجولة بالمشروع ومقابلة العاملين بهذا الصرح الثقافي الضخم.



يذكر ان الدكتور الشربيني حصل علي درجة الدكتوراه في الكهرباء وهندسة الاتصالات من جامعة كاس وسترن (Case Western) بالولايات المتحدة الأمريكية،كما شغل العديد من المناصب المحلية والدولية منها رئيس قطاع المؤتمرات والمطبوعات بالاتحاد الدولي للاتصالات بالأمم المتحدة (ITU/UN) بجنيف.



وشغل منصب مساعد وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لشئون التعاون الدولى، ومدير المعهد القومي للاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و مستشارا ثقافيا لمصر في كندا، بالاضافة الي عمله كأستاذ بقسم الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.



وحصل أيضا علي العديد من الجوائز وبراءات الإختراع وشهادات التقدير منها نوط الامتياز من الدرجة الأولي، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، و براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، كما ادرج في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة عام 1992.