الأغلى في تاريخ الدبابير.. واتفورد يتعاقد رسميا مع نجم هجوم السنغال

أعلن نادي واتفورد الإنجليزي تعاقده رسميا مع السنغالي إسماعيلا سار قادما من صفوف رين الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وذكر الموقع الرسمي لنادي واتفورد، إسماعيلا سار وقع على عقوده انضمامه للنادي لمدة 5 مواسم.



وبلغت قمية انتقال إسماعيلا سار إلى واتفورد 30 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ نادي الدبابير.



وساهم إسماعيلا سار في تأهل منتخب السنغال إلى نهائي بطولة كأس الامم الأفريقية الاخيرة التي أقيمت في مصر، وحصد مركز الوصافة خلف منتخب الجزائر المتوج باللقب.



يذكر أن بطولة الدوري الإنجليزي ستنطلق غدا الجمعة، بمواجهة ليفربول ونوريتش سيتي.