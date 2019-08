فيلم كيليكيس دوار البوم يشارك في مهرجان فيرونا السينمائي الدولي بايطاليا

يشارك فيلم "كيليكيس.. دوار البوم" للمخرج عز العرب علوي في المسابقة الرسمية من مهرجان فيرونا السينمائي الدولي بايطاليا، الذي تجري فعالياته في الفترة ما بين 10 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر المقبل.



مهرجان فيرونا السينمائي الدولي يهتم بتقديم الأفلام التي تتمحور حول العلاقات بكافة أشكالها سواء العلاقات الروحية أوالعائلية أوالشخصية، كما يربط بين العلاقات الانسانية وبين الشعوب والأحزاب السياسية.



كان "كيليكيس.. دوار البوم" عُرض مؤخرًا في الدورة الثانية من مهرجان منارات للفيلم المتوسطي بتونس، كما حصل على جائزة القدس الكبرى لأفضل إنجاز فني، ونال تنويه خاص لأفضل ديكور، وذلك في الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط.



وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي حيث حصل على جائزة الإخراج، كما شارك في عدد من المهرجانات منها النسخة العاشرة من مهرجان النمسا الدولي للافلام المستقلة، ونافس في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط سنيني ألما بفرنسا حيث تمكن من الحصول على جائزة ثاني أفضل فيلم سينمائي، وشارك أيضًا في مهرجان الدولي بإيطاليا RIFF.



وتدور أحداث الفيلم في دوار البوم تلك القرية الواقعة بين جبال الأطلس الكبير وهو تجمع سكني لعائلات وحراس معتقل سري ظل وجوده خارج التاريخ لمدة طويلة حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، إلا أنه في حقيقة الأمر ما هو إلا سجن كبير يحتجز الجميع حراسًا ومعتقلين.



الفيلم من تأليف وإخراج عز العرب العلوي، ويؤدي دور البطولة فيه كل من محمد الرزين، أمين الناجي، حسن باديدا، كمال الكاظيمي وأسماء سريوي، والفيلم من توزيع شركة MAD Solutions.



عز العرب العلوي هو مخرج، سينارست ومخرج مغربي، وأستاذ جامعي حاصل على شهادة الدكتوراه في مجال المحتوى السينمائي السمعي البصري، قدم عز العرب عدد ضخم من الأفلام بشتى أنواعها وكان تركيزه الأفلام على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.



أخرج عز العرب خمسة أفلام روائية قصيرة هي بيدوزا (2004)، جزيرة اليوم (2005)، See you in Volubilis (2006)،Cedar Grains (2007)،Izorane (2008) و The Blind and The Gypsy(2013)؛ كما أخرج مجموعة من الأفلام الوثائقية عن المهمشين والمضطدهين مجتمعيًا لقناة الجزيرة الوثائقية، وأنتج سلسلة من الأفلام الوثائقية التاريخية عن المشاهير الذين زاروا المغرب بين عامي 1830 و1998 للقناة المغربية الاولى.