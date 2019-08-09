بالأسعار.. كيف يمكنك قضاء إجازة عيد الأضحى بأحد شواطئ الإسكندرية

ورغم أن هناك العديد من المدن والمحافظات التي تضم شواطئ مميزة، ولكن يبقى لبحر الإسكندرية ذي الطبيعة الساحرة والخلابة قبلة المصطافين خلال الإجازات.



ومن الممكن أن تصطحب أسرتك إلى أحد شواطئ عروس البحر والتي تبلغ 52 شاطئا تمتد من أبوقير شرقا إلى الدخيلة غربا، موزعة ما بين مجانية وسياحية، ومميزة، حيث بإمكانك بأن تستمتع يوم كامل على شواطئ الإسكندرية بسعر تذكرة تتراوح ما بين 10 إلى 30 جنيها للفرد الواحد.



خريطة أسعار الشواطئ

وتضم الإسكندرية، 9 شواطئ عامة ومجانية وهي (المندرة والسرايا وجليم وميامي والسيالة والأنفوشي وشهر العسل والعانوفيل والمكس)، ويسمح للمصطافين فيها بدخول الشماسي والكراسي الخاصة بهم، وفي حالة تأجيرها يدفع" 3 جنيهات للشمسية، 1 جنيه للكرسي، 1 جنيه لصندوق إنقاذ الغرقى، 1 جنيه لاستخدام غرفة تغيير الملابس ودورات المياه".



أما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 23 شاطئا (سيدي بشر الخدمة، وميامي1 وميامي2، والأنغوشي شرقي، والأنفوشي غرب، والعصافرة غرب، والدخيلة شرقي، ورأس التين غربي، وتفسيم الملاح، وهدير، وكرير 2 الغربي، وأبو يوسف 2، ومارينا أبو يوسف"، وتبلغ أسعارها"7 جنيهات للفرد رسم دخول، شاملة 1 جنيه لصندوق الغرقى، 1 جنيه لاستخدام غرفة تغيير الملابس ودورات المياه".



بينما الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، وهي (العصافرة شرق وميامي وسيدي بشر 1 و2، والمندرة وأبو هيف المميز، الشرقي والغربي، والسلسلة، والقويري، ورأس التين الشرقي والهانوفيل الغربي)، وأسعار الخدمات بها "12 جنيها للفرد شاملة 1 جنيه إنقاذ غرقى، 1 جنيه غرفة تغيير الملابس ودورات المياه".



فيما يتراوح أسعار خدمات الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئوهي (المندرة1 وستانلي، وسيدي بشر 3 الغربي، وسيدي بشر 3 الشرقي، وسيدي بشر 3 منطقة أفلاطون، وشط إسكندرية الشرقي بمنطقة العجمي)، وتتراوح الأسعار بين17 و25 جنيها شاملة كافة الخدمات.

يقبل الآلاف من المصطافين من مختلف المحافظات على الإسكندرية، خلال الأعياد لقضاء وقت ممتع ومميز داخل إحدى معالمها السياحية وشواطئها الرائعة.ويقدم "صدى البلد" قائمة ببعض الشواطئ التي تضمها عروس البحر الأبيض المتوسط والتي يمكنك أن تقضي بها وقتا ممتعا مع أسرتك وأصدقائك خلال إجازة عيد الأضحى.