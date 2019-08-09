ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة محمد صلاح مع ليفربول أمام نوريتش سيتي والقنوات الناقلة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
نور عادل
يفتتح فريق ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2019\2020، بمواجهة منافسه فريق نوريتش سيتي اليوم الجمعة بالمباراة المقرر لها أن تقام في ملعب الانفيلد بالساعة التاسعة مساء بأولى جولات البريميرليج.

ومن المقرر أن يقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح فريق ليفربول في تلك المباراة المرتقبة في افتتاحية الدوري الإنجليزي لموسم 2019\2020.

ومن المقرر أن تذاع المباراة المرتقبة لمحمد صلاح beIN sports HD2، حيث انها الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي حصريًا.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب، إلى انطلاقة قوية في الدوري الإنجليزي، وتخطي خسارته الأخيرة أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح، والتي شهدت إهدار محمد صلاح العديد من الفرص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على رأسهم محمد صلاح.. جلسة تصوير رسمية للاعبي ليفربول قبل الموسم الجديد

انطلاقة جديدة.. محمد صلاح يقود ليفربول أمام نوريتش سيتي بافتتاحية الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

عمرو عزت سلامة يوجه التحية للأجهزة الأمنية بعد القبض على خلية معهد الأورام

فى الروضة الشريفة.. يسرا والهام شاهين مع هالة سرحان بالحجاب

شاهد.. ماذا فعل تركي آل الشيخ بقميص ناديه الجديد " ألميريا الإسباني "

النشرة المرورية الصباحية في شوارع وميادين القاهرة

يوم التروية.. الإفتاء توضح سبب التسمية وما يفعله الحجاج

شاب يلقى مصرعه صعقا بالكهرباء بسبب سيلفي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتجول في شوارع كاليفورنيا .. صور

بعد تخلصها من البوتكس.. أول ظهور لنوال الزغبي بفستان قصير جدا

الداخلية تثأر للشهداء.. صور ومعلومات خلية حسم الإرهابية المنفذة لتفجير الأورام