بشائر الخير.. زراعات جديدة اعتمادا على مياه الآبار غرب العريش

تشهد منطقة غرب العريش شمال سيناء إقامة العشرات من المشروعات الزراعية، الأمر الذي يجعلها مبشرة بالخير الوفير لأبناء الوطن من شباب الخريجين وغيرهم.





ولفت المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، الي ان هناك توسع في المساحات الزراعية بمناطق قاطية واقطيه وتفاحه وجلبانه ورابعه وذلك علي مياه الآبار ومياه ترعة السلام .





وأشار إلى أن هناك جهود مستمرة للتوسع في الزراعات بمدينة العريش بإدخال شتلات متنوعه ومبيدات وأسمدة تلزم في عملية الزراعة سواء أسفل الأنفاق البلاستيكية والصوب الزراعيه الي جانب التوسع الأفقي في الزراعات بمناطق العريش لتعويض المساحات التي تضررت بسبب الحرب علي الإرهاب .





تنتج هذه المساحات العديد من الخضراوات مثل الطماطم والخيار والباذنجان والكوسا والفلفل الي جانب مساحات كبيره من القمح والشعير، وكذلك اشجار الزيتون وهي مناطق واعدة ومبشرة بتحقيق إنتاجية عالية بما يلبي عمليات التصدير الي الخارج، وكذلك التسويق المحلي في مختلف محافظات مصر.



