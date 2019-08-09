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عيد الأضحى .. مفتي الجمهورية مهنئا الرئيس السيسي: أهل مصر على قلب رجل واحد

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:29 ص
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة
هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والسلام والبركات.

وأضاف المفتي في بيان له، أن الأعياد هي فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعًا، مما يؤكد أن النسيج الوطني المصري واحد وقوي، وأن أهل مصر كلهم على قلب رجل واحد يتشاركون الأعياد.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيام العيد، أيام فرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين، وأن يسود الرخاء والاستقرار ربوع مصرنا الحبيبة.

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