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بين الناس

أهالى شارع صبري أبو علم بـ وسط البلد يشكون من الكلاب الضالة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:00 م
صدى البلد
احمد قطب
أرسل القارئ عماد جمال، شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يتضرر فيها من انتشار الكلاب الضالة بشارع صبري ابو علم بوسط البلد.

وقال جمال فى شكواه إن الكلاب تصيب الأطفال والكبار بالفزع والذعر في شارع صبري أبو علم بمنطقة وسط البلد.

وطالب المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم للقضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

‌ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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