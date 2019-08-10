افتتاح قناة السويس الجديدة ضمن أنشط قصر ثقافة بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث نفذت مكتبه سمسطا ورشة رسم قص ولصق عن فرحة العيد باستخدام مقص ناصبيان كرتون ورق فووم عادی وملون وغراء، وفي نفس السياق أقامت مكتبة ابوصير الملق ورشة رسم عن فرحة العيد، وبمكتبة النادي الرياضي أقيمت ورشة رسم بالالوان الفلوماستر عن عيد الاضحي .



وعقد بيت ثقافة ابوصير الملق محاضرة عن "افتتاح قناة السويس" الذي تناول خلالها محمد سمعان قناة السويس هي إحدى أهم المجاري البحرية في العالم ويمر عبر القناة ما بين 8% إلي 12% من حجم التجارة العالمية ولم تكن فكرة حفر قناةٍ تصل مياه البحر الأبيض المتوسط بمياه البحر الأحمر وليدة الحاضر، بل كانت هناك قنوات تصل ما بين نهر النيل وسواحل البحر الأحمر حفرت عبر تاريخ مصر القديم واستخدمت في نقل البضائع.



يذكر ان قناة السويس هي ممر مائي اصطناعي ازدواجي المرور في مصر يبلغ طولها 193 كم، وتصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر وتنقسم طوليًا إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات وعرضيًا إلى ممرين في أغلب أجزائها لتسمح بعبور السفن في اتجاهين في نفس الوقت بين كل من أوروبا وآسيا.



بينما ناقشت مكتبة منشأة عاصم كتاب "الارنب ميشو" للمؤلف محمد عادل السحار.